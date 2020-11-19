بالصور.. حريق في فندق أطلس بشارع السعدون

2020/11/19 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اندلع، عصر الخميس، حريقاً داخل فندق اطلس بشارع السعودون وسط العاصمة بغداد.

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