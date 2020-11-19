هيأة الاتصالات تبلغ شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع

2020/11/19 | 18:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أبلغت هيأة الإعلام والاتصالات، الخميس، شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ.

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