إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الفلوجة

2020/11/19 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من شرطة الأنبار تنقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الفلوجة وتمت السيطرة على الموقف من قبل احد الضباط".وأضاف المصدر، أنه "لدى الاستفسار منها عن سبب محاولتها الانتحار، تبين أنها قادمة في هذا اليوم من منطقة اللطيفية الى الفلوجة، وكانت تبحث عن مصدر زرق عيش كونها يتيمة الأبوين ولم تجد عملاً".

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