الزراعة تصدر مجموعة من القرارات تتعلق بالفلاحين والمزارعين

2020/11/19 | 19:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت هيئة رأي وزارة الزراعة، الخميس، مجموعة من القرارات التي "تدعم الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال توفير المستلزمات الزراعية لهم لزيادة إنتاجهم".

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة التي عقدت لمناقشة الواقع الزراعي والقضايا التي تساهم في تنمية العملية الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، بحضور الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية، حسين علي سعود، والمستشار القانوني، رائد حداد، والمستشار، مهدي ضمد القيسي، وأعضاء هيئة الرأي".

وأكد الخفاجي بحسب البيان، "على أهمية دعم وتوفير المستلزمات الضرورية التي تدخل ضمن مدخلات العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، فيما تم مناقشة ما تضمنه منهاج الجلسة وعدد من المواضيع المتعلقة في الشأن الزراعي ووضع الحلول المناسبة لها".

وأضاف، انه "في مستهل الجلسة عرض الخفاجي ايجازا عن الزيارة التي قام بها إلى عدد من الدول الأوربية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر تشرين الأول الماضي لبحث سبل وتعزيز التعاون الزراعي وتطويره".

وتابع البيان، انه "تمت مناقشة فقرات جدول الاجتماع ومنها المصادقة على مسودة مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع جمهوريات (بولندا، تونس، أوكرانيا) من أجل تطوير وتشجيع التعاون العلمي والاقتصادي وبما يخدم هذا القطاع الحيوي".

وزاد: "التصويت بدعم الشعير العلفي للمربين وباسعار مدعومة من قبل وزارة الزراعة والموافقة على عملية نقل الشعير من محافظة نينوى إلى المحافظات الجنوبية وتوفير المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية والسمكية والتأكيد على زيادة دعم منتجي البذور وتزويدهم بالمكننة الزراعية الحديثة واعفاء الفلاحين للديون التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية للموسم الزراعي (2020 _ 2021) وتزويدهم بالبذور والأسمدة المدعومة والسماح للقطاع الخاص باستيراد سماد الداب واليوريا من خلال شركة التجهيزات الزراعية وفق آلية البيع المباشر".

وأوضح، انه "تمت الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة لدائرة الغابات والتصحر ليتسنى لها دعم نشاط الغابات والاستمرار بالعمل والموافقة على تخصيص مبالغ شراء الأعلاف لحيوانات محمية ساوة الطبيعية والمحميات الأخرى، فيما وافقت هيئة الرأي على تزويد الراغبين من الفلاحين والمزارعين بفسائل النخيل من دائرة البستنة وبأسعار رمزية لزراعتها وزيادة أعداد النخيل والسماح وشمول أصحاب عقود قانون (35) الزراعي بزراعة نسبة 10 ٪ من مساحته بهذه الفسائل للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية للتمور العراقية".

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