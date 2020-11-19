الكهرباء تعلن تعرض خط ناقل إلى عمل تخريبي جنوبي بغداد

2020/11/19 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تعرض خط الضغط الفائق الناقل للطاقة (بسماية _ رشيد ٤٠٠kv.) إلى عمل تخريبي.

وذكر اعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تكون فيه وزارة الكهرباء مطالبة بخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية، وتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، وفي ظل تداعيات اقتصادية وصحية عالمية ومحلية، تعمل بها ملاكات الوزارة جاهدة ليل نهار لئن تأسس لبنى تحتية وتدّعم وضع المنظومة بطاقات انتاجية جديدة وتفك الاختناقات، يستمر استهداف خطوط الضغط الفائق الناقلة للطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان، أنه "للمرة الثالثة وخلال ايام يتعرض خط (رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال ابراج الخطوط، اذ تعرض البرج رقم (٦٠) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة ادى الى سقوطه".

وتابع، أنه "وبعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث واجراء الكشف تبين ان البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين، علما ان نسبة انجاز العمل بهذا الخط هي ٩٩ %".

وأشارت الكهرباء إلى أنه "كان من المقرر تشغيل الخط يوم غدٍ الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر بـ750 ميكا واط الى محطة الرشيد ٤٠٠kv وبالتالي كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد".

وأكدت الكهرباء ان "العمل يجري الان في مقطع جزئي صعب على اصلاح ما تضرر من التخريب، واعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة الى جانب الكرخ من بغداد".

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