وزير الخارجية العراقي يزور موسكو الاسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

2020/11/19 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الخميس (19 - 11 - 2020)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، سيزور موسكو الأسبوع المقبل.

وأوضح الصحاف، في تصريح صحفي تابعته بغداد اليوم أن "وزير الخارجية العراقية، يزور موسكو على رأس وفد وزاري، يومي 25 و26 تشرين الثاني الجاري"، منوها إلى أن "الوزير سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وبحث مجمل القضايا على مستوى المنطقة في إطار تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن".

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن "الهدف الأهم من الزيارة هو دفع العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن لافروف سيلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت زاخاروفا: أن "وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "في 25 و26 تشرين الثاني، يقوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل إلى موسكو، وهذه هي أول زيارة له بصفته وزيرا للخارجية".

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