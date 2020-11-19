عمل تخريبي يستهدف خط الضغط الفائق بسماية -رشيد

2020/11/19 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الكهرباء عن عمل تخريبي استهدف خط الضغط الفائق بسماية -رشيد.وذكرت في بيان : يستمر استهداف خطوط الضغط الفائق الناقلة للطاقة الكهربائية،حيث للمرة الثالثة وخلال ايام يتعرض خط( رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال ابراج الخطوط،اذ تعرض البرج رقم (٦٠) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة ادى الى سقوطه.واضاف انه وبعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث واجراء الكشف تبين ان البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين،علما ان نسبة انجاز العمل بهذا الخط هي ٩٩ %.وكان من المقرر تشغيل الخط يوم غدٍ الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر ب٧٥٠ ميكا واط الى محطة الرشيد ٤٠٠kv وبالتالي كان سيسهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد.ويجري العمل الان في مقطع جزئي صعب على اصلاح ما تضرر من التخريب،واعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة الى جانب الكرخ من بغداد./انتهى3

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