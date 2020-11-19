الاعلام والاتصالات تحذر شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد الديون المترتبة عليها

2020/11/19 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذرت هيئة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد جميع الديون المترتبة عليها .وابلغت في بيان شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ./انتهى3

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