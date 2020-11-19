2020/11/19 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – توفي “عميد الإيرانيين”، وهو رجل كردي في سن الثامنة والثلاثين بعد المئة وفق أوراقه الثبوتية الرسمية، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.وأفادت الوكالة بأن أحمد صوفي توفي الأربعاء في مدينة سفز في محافظة كردستان في غرب إيران لأسباب مرتبطة بـ”الشيخوخة”.ونشرت الوكالة الإيرانية الرسمية نسخة من إخراج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عميد الإيرانيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عميد الإيرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).