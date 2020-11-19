ايران والأردن والمغرب : العدد الأكبر من الإصابات بكورونا في شرق المتوسط 

2020/11/19 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري الخميس أن أكثر من 60% من الإصابات المعلنة بكوفيد-19 في المنطقة التي تضم حوالى عشرين بلدا تمتد بين شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، سجلت الأسبوع الماضي في إيران والأردن والمغرب.وقال المنظري في مؤتمر صحافي افتراضي للمنظمة “أبلغت ثلاثة […]

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