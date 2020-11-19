روح ضائعة قصة - محمد علي سليمان

2020/11/19 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان ولد السيد مصطفى في بيت يعانق البحر حتى أنه كان يصبح كجزيرة في أيام الشتاء العاصفة.



يخرج السيد مصطفى من البيت فيتلقاه البحر: صيد السمك بالصنارة، مساعدة الصيادين بجر الشبكة إلى الشاطئ، سرقة السمك من الصيادين، والرعب المرح عندما تنجو منهم، حكايات ألف ليلة وليلة ومغامرات السندباد في ليالي الشتاء، حكايات الصيادين عن البحر، الصديق الرقيق كنسمة والعدو الغاضب كعاصفة، حكاياتهم عن مملكة البحر، وحوريات البحر ......





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