قطع اثنين من ’اعمدة الكهرباء’ بالأوكسجين.. الكهرباء تنبه إلى عمل تخريبي في بغداد

2020/11/19 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهراباء، الخميس، تعرض خط نقل الطاقة بسماية – رشيد في العاصمة بغداد، إلى عمل ’تخريبي’، فيما أشارت إلى أنها باشرت بأعمال الصيانة.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، إنه "في الوقت الذي تكون فيه وزارة الكهرباء مطالبة بخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية، وتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، وفي ظل تداعيات اقتصادية وصحية عالمية ومحلية تعمل بها ملاكات الوزارة جاهدة ليل نهار لتأسيس بنى تحتية ودعم وضع المنظومة بطاقات انتاجية جديدة وتفك الاختناقات، يستمر استهداف خطوط الضغط الفائق الناقلة للطاقة الكهربائية".

وأضاف، "حيث للمرة الثالثة وخلال أيام يتعرض خط (رشيد - بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال ابراج الخطوط، اذ تعرض البرج رقم (٦٠) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة أدى الى سقوطه، وبعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث واجراء الكشف، تبين أن البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين، علما أن نسبة انجاز العمل بهذا الخط هي ٩٩ %".

وتابع، "وكان من المقرر تشغيل الخط يوم غدٍ الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر ب٧٥٠ ميكا واط الى محطة الرشيد ٤٠٠kv، وبالتالي كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد".

وتابع، "وبهذا تُعلم وزارة الكهرباء الجميع بأنها وزارة خدمية بحتة تسعى لخدمة المواطنين، وملاكاتها تعمل بكل طاقاتها في ظل أوضاع عصيبة واقتصادية ليست بالسهلة مع قلة التخصيصات بغية رفع الحمل عن كاهل المواطنين، وتطالب بتعضيد جهودها من قبل المؤسسات الامنية والمواطنين لحماية الممتلكات العامة، والرصد والتبليغ عن أي عمل من شأنه ان يخرب أمن بلدنا العزيز وخدماته".

وبين، أنه "يجري العمل الآن في مقطع جزئي صعب على إصلاح ما تضرر من التخريب، وإعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة إلى جانب الكرخ من بغداد".

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