2020/11/19 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورغم عدم وجود مظاهر احتفال واضحة باليوم العالمي للرجل بالمقارنة مع اليوم العالمي للمرأة، فإنه مناسبة لتسليط الضوء على مساهمات الرجال على الأرض، والحديث عن المشاكل الجسدية والنفسية التي تصيب الرجال في مختلف أعمارهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناسبتان في يوم واحد.. اليوم العالمي للرجل والمرحاض فما قصتهما؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناسبتان في يوم واحد.. اليوم العالمي للرجل والمرحاض فما قصتهما؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).