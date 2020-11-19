النقد الدولي: إنتعاش الإقتصاد العالمي لا يزال صعباً

2020/11/19 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 {كورونا} في كثير من الدول.

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