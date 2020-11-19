بالصور.. تخريب خط كهرباء رشيد - بسماية عشية تشغيله

2020/11/19 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء، ان عملاً تخريبياً طال الخطوط الناقلة للطاقة وأستهدف خط الضغط الفائق بسماية - رشيد ٤٠٠kv.

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