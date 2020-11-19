كورونا الرصافة: الشفاء يواصل “سحق” الإصابات ويكسر حاجز 63 الفاً في 24 ساعة

2020/11/19 | 19:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 331 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 262 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 331 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 262 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاعظمية 34 حالة• قطاع الصدر 61 حالة• قطاع المدائن 33 حالة• قطاع البلديات الثاني 30 حالة• قطاع الرصافة 28 حالة• قطاع بغداد الجديدة 16 حالة• قطاع النهروان 20 حالة• قطاع الاستقلال 24 حالة• قطاع الشعب 16 حالة– 69 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69181 توفي منهم 1386 فيما اكتسب الشفاء 63242 ومتبقي قيد العلاج 4553”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 432

الوفيات: 2

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