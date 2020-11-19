2020/11/19 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية تعلن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة "الارهاب" في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة 'الارهاب' في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة 'الارهاب' في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).