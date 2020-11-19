البصرة.. ارتفاع نسبة الفقر لنحو 40%

2020/11/19 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، الخميس، ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، الى نحو 40%.

وذكر المكتب في بيان، اليوم (19 تشرين الثاني 2020)، أن "الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر شارفت أن تصل إلى 40% في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لا ينفع أهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".

ودعا مكتب المفوضية الحكومة إلى "العدالة ازاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لا زال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، والمطالبة باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والإجراء وإيصالها لمستحقيها بكرامة".

وطالب أيضا "الحكومة المحلية الايفاء بالتزاماتها للعقود والإجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها".

ا.ح

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