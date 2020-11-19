خبير سعودي: العراق مفتاح لكل أزمات المنطقة والسعودية متمسكة به لسببين

2020/11/19 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق المحلل السياسي السعودي، محمد بن صالح الحربي، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، على افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين بلاده والعراق، بعد مرور نحو ثلاثة عقود على إغلاقه قائلا إن "العراق مفتاح الحلول لكل أزمات الشرق الأوسط".

وقال الحربي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق مهم بالنسبة للسعودية لسببين الاول كونه يمثل العمق الشمالي للمملكة العربية السعودية والامة العربية ككل، ومفتاح الحلول لكل الازمات التي تحدث في الشرق الأوسط".

واضاف أن "العراق خامس اكبر احتياطي من النفط في العالم، و10 احتياطي من الغاز في العالم، لم يجني منهما أي شيء بسبب الحروب والطائفية والعنف وهذا سبب عدم استثمار خيراته".

وبشأن التهديدات التي تطال الاستثمار السعودي في العراق قال الحربي إن "بلاده تنظر إلى العراق كبلد ذات عمق عربي يحتاج الوقوف معه في الوقت الحالي ورفع مستوى الاستثمار فيه بشكل كبير، لتوفير الطاقة الكهربائية للعراقيين وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعاني من البطالة".

وبين أن "هدف السعودية من إعادة بناء علاقتها مع العراق هو لتوفير العيش الكريم للشعب العراقي، بعيدا عن اللوبيات الطائفية والاثنية، على الرغم من الضغوطات التي يواجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب هذا التقارب".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، أعلنت الأربعاء، (18 تشرين الثاني، 2020)، افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراسم الافتتاح شهدت حضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، نيابة عن دولة رئيس الوزراء وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود".

واضاف البيان أن "الجانب السعودي مثله سعادة السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين".

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