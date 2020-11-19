2020/11/19 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الإعلام الرقمي، عن فوز مبرمج عراقي بتنافس ترعاه شركة فيسبوك يتعلق بمشروع للذكاء الاصطناعي.

بيان للمركز أكد ان مشروعا حول الذكاء الاصطناعي قدمه المهندس العراقي المأمون رسول عبد علي، فاز بالمرتبة الأولى على المستوى المتقدم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمرتبة الاولى بالمستوى المتقدم في تصنيف مشاريع اللغة العربية، وان يتربع على عرش الصدارة في تحدي ديفلوبر سيركلز وذلك عن مشروع يسهم في اكتشاف حالات العنف في مقاطع الفيديو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهندس عراقي يتربع على عرش تنافس ترعاه شركة فيسبوك للذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهندس عراقي يتربع على عرش تنافس ترعاه شركة فيسبوك للذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).