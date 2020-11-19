الهجرة تناقش مع الدفاع آلية تأمين عودة النازحين

2020/11/19 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم ، وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد سعدون ، وجرى خلال اللقاء مناقشة تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقهم الاصلية وكيفية مساعدتهم في ايصالهم الى ديارهم .

وأشادت جابرو في مستهل حديثها بدور وجهود القوات الامنية في الدفاع عن العراق ودحر الارهاب وارجاع الاراضي المغتصبة من قبضة عصابات داعش التكفيرية الى اصحابها من المظلومين والمضطهدين ، مثمنة في الوقت نفسه دور الجيش العراقي وآلياته في نقل العوائل الراغبة بالعودة الى مناطق سكناها اضافة الى مساعدته للنازحين في نقل أثاثهم .

من جانبه ابدى وزير الدفاع دعمه الكامل لوزارة الهجرة في تأمين عودة النازحين ومساعدتهم قدر المستطاع ، متمنيا تحقيق عود آخر عائلة نازحة في العام الحالي وغلق جميع مخيمات النازحين في البلاد .

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