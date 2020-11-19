اعتقال 37 مطلوباً بينهم بقضايا مختلفة في ديالى

2020/11/19 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد محمد المهداوي، اليوم الخميس، ن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة “الارهاب” في المحافظة.

وقال المهداوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان الدوريات والمفارز التابعة الى اقسام شرطة بعقوبة والمقدادية والخالص وقرة تبه والمنصورية والسلام وابي صيدا ومفرزة مكافحة اجرام ديالى وفوج طوارئ ديالى الخامس، تمكنت من القاء القبض على (37) مطلوب”.

واضاف ان “المطلوبين تم القاء القبض عليهم وفق قضايا قانونية مختلفة خمسة منهم وفق المادة 4ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة”.

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