الكهرباء تعلن عن عمل تخريبي يستهدف خط الضغط الفائق بسماية – رشيد ٤٠٠kv

2020/11/19 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن تعرض البرج رقم (٦٠) في منطقة صخريجة التابع الى خط ( رشيد – بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي، ادى الى سقوطه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تكون فيه وزارة الكهرباء مطالبة بخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية، وتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، وفي ظل تداعيات اقتصادية وصحية عالمية ومحلية، تعمل بها ملاكات الوزارة جاهدة ليل نهار لئن تأسس لبنى تحتية وتدّعم وضع المنظومة بطاقات انتاجية جديدة وتفك الاختناقات، فانه يستمر استهداف خطوط الضغط الفائق الناقلة للطاقة الكهربائية”.

واضافت الوزارة، انه “للمرة الثالثة وخلال ايام يتعرض خط ( رشيد – بسماية 400 ك ف) لعمل تخريبي يطال ابراج الخطوط، اذ تعرض البرج رقم (٦٠) للخط المذكور لعمل تخريبي في منطقة صخريجة ادى الى سقوطه”، مبينة انه “وبعد توجه ملاكات الوزارة الى مكان الحادث واجراء الكشف تبين ان البرج قد تعرض الى قطع اثنين من قوائم البرج بشعلة الاوكسجين، علما ان نسبة انجاز العمل بهذا الخط هي ٩٩ % وكان من المقرر تشغيله يوم غدٍ الجمعة ليقوم بنقل طاقة تقدر ب٧٥٠ ميكا واط الى محطة الرشيد ٤٠٠kv وبالتالي كان سيساهم بفك الاختناقات بشكل كبير عن جانب الكرخ من محافظة بغداد”.

وطالبت الوزارة من المؤسسات الامنية والمواطنين “بتعضيد جهودها لحماية الممتلكات العامة، والرصد والتبليغ عن اي ما من شأنه ان يخرب ويعيث بأمن بلدنا العزيز وخدماته”، مؤكدة انه “يجري العمل الان في مقطع جزئي صعب على اصلاح ما تضرر من التخريب، واعادة بناء البرج ليتمكن الخط من نقل الطاقة الى جانب الكرخ من بغداد”.

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