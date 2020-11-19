بروفيسور امريكي: من المستبعد ان ينهي بايدن التورط العسكري الامريكي في الشرق الاوسط

2020/11/19 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد البروفيسور مهران كامرافا من معهد الدراسات العالمية في جامعة جورج تاون الامريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن ليس الشخص المناسب لانهاء الحروب الامريكية المستمرة في منطقة الشرق الاوسط والعالم ، حيث يعتقد الليبراليون وبينهم بايدن أن امريكا تملك تفويضا عالميا لنشر تعاليمها حتى ولو بالقوة .

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة/ عن كامرافا قوله إنه ” غالبا ما يتم الحكم على رؤساء الولايات المتحدة من خلال انجازاتهم في المائة يوم الاولى من حكمهم حيث يكون لديهم جميعًا جداول أعمال تنفيذية وتشريعية ومنهم بايدن ايضا “.

واضاف أن ” من بين هذه التدابير في جدول اعمال بايدن المتوقع احتواء جائحة كورونا اولا وتدابير لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ، وإصلاح العلاقات التجارية مع الصين ، والبدء في مناقشة الخيارات مع إيران وربما لن يكون ذلك بشكل مباشر بل من خلال الدول الخمس المشاركة في الاتفاقية او الاتحاد الاوربي ، وكذلك اعادة دخول الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ “.

وتابع أن ” بايدن ليس هو الشخص المناسب لانهاء الحروب الامريكية المستمرة في منطقة الشرق الاوسط والعالم ، لان الليبراليين يعتقدون ان أمريكا لديها تفويض عالمي للتدخل ونشر تعاليمها لذلك ،فان بايدن من دعاة التدخل الليبرالي ، ولا أعتقد أن بايدن من المرجح أن ينهي التدخل العسكري الأمريكي”.

واشار الى أن ” ادارة بايدن قد تشهد تحولا جوهريا في العلاقات مع دول الخليج ولكنها تظل دائما ثابتة في سياساتها المنحازة الى الكيان الصهيوني ، ولذا قد نشهد ضغوطا امريكية لاجبار الكويت وقطر وعمان وربما السعودية ايضا على اعلان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

واشار الى أن ” بايدن ربما يكون أكثر استعدادًا للتعامل مع إيران ، ولكن ما إذا كانت إيران مستعدة للتعامل مع الادارة الجديدة لبايدن هو بالتأكيد قضية مختلفة”.



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