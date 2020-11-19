مبعوثة الأمم المتحدة: وضعنا خارطة طريق لليبيا والانتخابات مطلب أساسي

2020/11/19 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما أشارت ويليامز إلى انخفاض أعداد النازحين، والمهجرين الليبيين، بعد وقف إطلاق النار وتعليق الأعمال القتالية.

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