2020/11/19 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفى الكرملين إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي مشاكل صحية، بعد ظهوره وهو يسعل خلال اجتماع متلفز أمس الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بوتين يتعرض لأبرز أعراض كورونا والكرملين يوضح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بوتين يتعرض لأبرز أعراض كورونا والكرملين يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).