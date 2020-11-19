رسمياً.. مانشستر سيتي يمدد عقد جوارديولا

2020/11/19 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع مدربه بيب جوارديولا لمدة عامين اليوم الخميس.

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