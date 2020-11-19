الجمهوريون يعترفون سرا : حركة المحافظين اصبحت معاقة

2020/11/19 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

بين تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ، الخميس ،انه على الرغم من بقاء تسعة اسابيع على تنصيب الرئيس الامريكي ، الا ان الجمهوريين البارزين في البيت الأبيض وحول ترامب غارقين في التجاهل حينما يتعلق الامر بقبولهم الهزيمة امام المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن .

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بعض الجمهوريين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ان البعض من مؤيدي ترامب المتعصبين يعتبرون ان من الغدر حتى ذكر اسم بايدن من قبل زملائهم الاخرين في الحزب ، فيما قالت الصحفية الامريكي غابي مور ” لقد اصبحت حركة المحافظين معاقة بسبب رفض ترامب التنازل عن السلطة”.

وقال احد موظفي المنظمات المحافظة غيرالربحية ” لقد ارسلت بريدًا إلكترونيًا أسبوعيًا وذكرت شيئًا عن إدارة محتملة لبايدن وكانت التداعيات علي وعلى المنظمة سخيفة جدا”. فيما قال قال السناتور بن ساسي من الحزب الجمهوري وهو اول من هنأ بايدن بفوزه إن “الجمهوريين لا يستطيعون الوقوع في مرحلة الاعتراف بالخسارة “.

وقال احد الجمهوريين البارزين إن ” الجمهوريين بحاجة الى مجلس الشيوخ لمواجهة بايدن ونائبته كمالا هاريس حينما يتسلمان المنصب، لكن ماذا نفعل ازاء رئيس مازال يقول لناخبيه لا تقلقوا ، لن يكون جو بايدن رئيسًا !! “.

واشار التقرير الى أن ” جميع وسائل الاعلام التابعة للمحافظين مازالت تتحدث عن اعادة الفرز والاحتيال في الانتخابات ويبدو ان ترامب هو من يحرر تلك الصحافة ، فيما قال ناشط محافظ انه لم يتم نشر مقال راي له لأنه ذكر عبارة ” ادارة بايدن” مما يعكس مقدار التعنت والفوضى التي تمر بها وسائل الاعلام الامريكية الموالية لترامب والجمهوريين.



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