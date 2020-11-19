الشفاء يغلب الإصابات بكورونا في الكرخ بفارق 200 حالة خلال 24 ساعة

2020/11/19 | 19:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 414 اصابة .

وذكرت الدائرة في بيان ان الاصابات توزعت كالتالي:أبو غريب————– 34أبو دشير —————-6الإسكان—————-15الاعلام—————–19البياع——————-7التاجي—————–6التراث——————1الحارثية—————–1الحرية—————–16الدورة—————–24السيدية—————-2الشالجية —————7الشرطة الخامسة———3الشرطة الرابعة———–4الشعلة—————–17الصالحية —————-2الطارمية—————-2العامرية —————-14العطيفية —————-12العلاوي—————–5الغزالية—————–20القادسية—————–6الكاظمية—————–21اللطيفية ——————1المحمودية—————19المكاسب —————–2المنصور —————–18المواصلات—————1الوشاش ——————2اليرموك —————–12اليوسفية —————–6جكوك——————-1حي الجامعة————–15حي الجهاد—————31حي العامل—————19حي العدل —————-13حي الفرات—————-2سبع البور—————–7سويب——————–1شارع حيفا—————-3كرادة مريم—————-2ناحية الرشيد————–3سكنة جانب الرصافة ——–8محافظة الانبار————- 1محافظة المثنى ————-1محافظة ديالى ————–1محافظة صلاح الدين ———1

الشفاء: 604الوفيات: 4 .

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