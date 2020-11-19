2020/11/19 | 19:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتصبوا طفلة وسرقوا رئتيها لاستخدامهما في "السحر الأسود" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتصبوا طفلة وسرقوا رئتيها لاستخدامهما في "السحر الأسود") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتصبوا طفلة وسرقوا رئتيها لاستخدامهما في "السحر الأسود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).