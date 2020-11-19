لجنة نيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري

2020/11/19 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، ان قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.

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