شرطة ذي قار تعلن أخر تطورات عملية البحث عن سجاد العراقي

2020/11/19 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

كشف المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة ذي قار، فؤاد كريم، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، عن اخر تطورات عملية البحث عن الناشط المدني المختطف سجاد العراقي.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة ذي قار وجميع القوات الأمنية تواصل عملية البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي، كما أنها تولي الموضوع اهمية قصوى".

واضاف أن "القوات الامنية تعتمد حاليا على الجهد والمعلومات الاستخباراتية لكي تصل لمكان تواجد العراقي، وتراقب وتستقبل المعلومات الاستخباراتية ، من دون أي عملية أمنية على ارض الواقع".

واشار كريم إلى أن "رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة ذي قار المحافظ ناظم الوائلي، يتابع مع قيادة الشرطة اخر التطورات ويشدد على ضرورة الوصول لمكان العراقي المختطف".

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، قد تحدث في وقت سابق، عن سبب ايقاف عملية البحث عن المختطف سجاد العراقي.

وقال الساعدي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية البحث عن المختطف سجاد العراقي توقفت، بسبب الصدى الإعلامي الذي رافقها".

واضاف أن "عملية البحث انكشفت قبل انطلاقها، لذلك لم نستطع بالوصول إلى مكان المختطف سجاد العراقي".

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