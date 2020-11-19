نائب يتحدث عن “قوة رسمية” لم تستلم راتباً منذ 6 سنوات

2020/11/19 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، عن وجود قوة أمنية رسمية لم يستلم افرادها اي رواتب منذ 6 سنوات متتالية، حسب قوله.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حشد وزارة الدفاع، وهو قوة امنية رسمية منشورة وفق اللوائح على تشكيلات الجيش، وتنتشر في اغلب المحافظات المحررة بينها ديالى التي تضم نحو 6 الاف مقاتل منهم، لم يستلم افرادها أية رواتب منذ 6 سنوات متتالية، على الرغم من انهم يمسكون قواطع مهمة، وقدموا شهداء وجرحى في مواجهة داعش".

وأضاف العزاوي، أن "افراد حشد وزارة الدفاع لا يمكنهم السفر الى خارج البلاد، الا بعد استحصال الموافقات الرسمية، لأنهم مسجلين بشكل رسمي على لوائح وزارة الدفاع"، مبينا أن "هذه القوة ظلمت بالفعل، وتعاني من وضع قاس جدا بسبب عدم نيل افرادها حقوقهم رغم التضحيات التي قدموها".

وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن "ملف حشد وزارة الدفاع سيطرح على اللجنة في الاجتماع المقبل، كما سيطرح الامر على جدول اعمال مجلس النواب من اجل حسم مصير هذه القوة".

وأشار إلى أن "وزير الدفاع يدعم لحسم ملف قوة الحشد وايجاد اطر تؤمن الغطاء المالي لاستيعابهم وتسديد مستحقاتهم المالية".

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