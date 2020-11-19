2020/11/19 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ عقدت مستشارية الامن القومي اجتماعا لدعم وزارة الهجرة والمهجرين لاعادة النازحين طوعيا واغلاق المخيمات .وذكر بيان المستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان اجتماعا عقد اليوم في مستشارية الامن القومي لمتابعة تنفيد توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 27 ت1 2020 الخاصة بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل .وضم الاجتماع وزارة المهجرين وقيادة العمليات المشتركة والاجهزة الامنية والاستخبارية والوزارات الخدمية والامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة تنفيد خطة اعادة النازحين طوعيا التي قدمتها وزارة المهجرين حيث تم انجاز اغلاق 15 مخيام خلال هذه الفترة والمتبقي 7 مخيمات فقط عدا المخيمات داخل اقليم كردستان كما تم استعراض العودة الطوعية للنازحين مِن قضاء سنجار وتبين عودة اكثر مِن احدى عشرة الف عائلة ومازالت العودة مستمرة بشكل يومي .واوضح البيان انه تم مناقشة تفاصيل المخيمات المتبقية وكيفية تذليل الصعوبات وتقديم الدعم لتمكين النازحين مِن العودة الى مناطقهم .واشار البيان الى صدور توصيات مهمة وتشكيل فرق عمل مشتركة لاكمال تنفيذ الخطة لباقي المخيمات ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارية الامن القومي تعقد اجتماعا لدعم وزارة الهجرة والمهجرين لاعادة النازحين طوعيا واغلاق المخيمات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارية الامن القومي تعقد اجتماعا لدعم وزارة الهجرة والمهجرين لاعادة النازحين طوعيا واغلاق المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).