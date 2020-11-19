بلاسخارت: نأمل أن تكون اتفاقية سنجار خطوة لإعادة الاستقرار إلى القضاء

2020/11/19 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/اعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عن املها بأن تكون الاتفاقية الموقعة بين بغداد واربيل بشان قضاء سنجار خطوة لإعادة الاستقرار إلى القضاء.وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب زيارتها لمحافظة نينوى إن اتفاقية سنجار ليست كاملة ولكننا "نحث الأطراف في أربيل وبغداد على الإسراع في تنفيذها وتحقيق نتائجها الملموسة على أرض الواقع، لتسهيل عملية إعادة الخدمات وإعادة النازحين إلى ديارهم"./انتهى9

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