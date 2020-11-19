الحرس الثوري يحذر: من يهددنا لن يجد لنفسه نقطة آمنة بالكرة الأرضية

2020/11/19 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي، أن بلاده لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امنها ومصالحها الحيوية وان من يهددها لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الكرة الأرضية.

وأشار سلامي، الى إن الخليج هو الجبهة الدفاعية الراسخة لايران التي تؤدي دورا كبيرا في توفير الامن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي، وأضاف ان استراتيجية بلاده الدفاعية تتضمن خطط هجومية الا انها لن تشكل تهديد لاي بلد.

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