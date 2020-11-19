إيطاليا تسجل أكثر من 650 حالة وفاة و36 ألف إصابة بكورونا

2020/11/19 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن تسجيل 653 حالة وفاة و36176 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 653 وفاة و36176 إصابة بالفيروس، مقابل 753 وفاة و34282 إصابة في اليوم السابق".

وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و308528 إصابة مؤكدة، منها 47870 حالة وفاة و761671 حالة نشطة و498987 حالة شفاء، ما يجعل إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا والعالم".

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