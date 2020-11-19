اجتماع بشأن النازحين: 7 مخيمات آخر ما تبقى من ’الملف المعقد’

2020/11/19 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مستشارية الأمن القومي، الخميس، دعم وزارة الهجرة والمهجرين، لإعادة النازحين بشكل طوعي وإغلاق المخيمات.



وقالت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، إنه "عُقد صباح اليوم الخميس في مستشارية الأمن القومي اجتماعاً مهماً لمتابعة تنفيد توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2020 الخاصة بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل".

وأضافت، أن "الاجتماع ضم وزارة المهجرين وقيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية والوزارات الخدمية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة تنفيد خطة إعادة النازحين طوعيا، التي قدمتها وزارة المهجرين، حيث تم إغلاق 15 مخيما خلال هذه الفترة، والمتبقي 7 مخيمات فقط عدا المخيمات داخل إقليم كردستان، كما تم استعراض العودة الطوعية للنازحين مِن قضاء سنجار، وتبين عودة أكثر مِن 11 ألف عائلة، ومازالت العودة مستمرة بشكل يومي".

وأشار إلى أنه "نوقشت تفاصيل المخيمات المتبقية وكيفية تذليل الصعوبات وتقديم الدعم لتمكين النازحين مِن العودة إلى مناطقهم"، لافتاً إلى أنه "صدرت توصيات مهمة، وتم تشكيل فرق عمل مشتركة لإكمال تنفيذ الخطة لباقي المخيمات".

وبحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في وقت سابق، مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ملف إكمال عودة النازحين.

وذكر مكتب الفياض في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل اليوم في مكتبه، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث ملف إكمال عودة النازحين في المناطق المحررة، واكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الحكومية المشتركة لاستكمال عودتهم إلى مناطق سكناهم، كما اثنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق على جهود الحشد الشعبي في تسهيل الإجراءات الأمنية المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم".

من جهته أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بحسب البيان ان "هيئة الحشد الشعبي مستمرة في تقديم الدعم والإسناد لتسهيل مهمة الوزارة بتأمين عودة العوائل النازحة الى ديارها الاصلية"، مؤكداً أن "دماء الشهداء كانت سبيلاً لتحقيق النصر وتحرير الأرض من دنس عصابات داعش، واليوم لن يتوانى أبطال الحشد في بذل المزيد من الجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم وترسيخ السلم والاستقرار في تلك المناطق".

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