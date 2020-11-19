بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان

2020/11/19 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستنكر وزير الخارجية الأميركي باستهزاء ما وصفه بدعوات من "الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أميركا" لإسرائيل بإعادة الجولان إلى سوريا بعد حرب العام 1967.

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