حسم الجدل الدائر… تحديد نسبة “العجز المالي” بموازنة العراق 2021 وموعد تقديمها للتشريع رسمياً

2020/11/19 | 20:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن حجم العجز المالي في مشروع قانون موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان “كل موازنة، تأتي لمجلس النواب يكون فيها اقتراض، ولن تأتي أي موازنة خالية من الاقتراض، خصوصاً ان كل الموازنات تأتي مع عجز”.

وبين كوجر ان “العجز في موازنة 2021، لا يقل عن 35 تريليون دينار، وسيتم تغطيته عبر القروض”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية، وعدتنا بوجود اصلاحات ضمن مشروع قانون موازنة 2021، وهذا ممكن ان يقلل من قيمة العجر وقيمة القروض”.

وأشار كوجر إلى أن الحكومة وعدت بإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي او في منتصف الشهر المقبل، كحد اقصى.

وكان مصدر في وزارة المالية قد أفاد، بأن الوزارة ستكمل إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف أن “مجلس الوزراء سيناقش ويقر مشروع الموازنة خلال جلسته الاعتيادية (الثلاثاء) أو في جلسة خاصة، وبعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.

وكشف المصدر عن أن “سعر برميل النفط المحدد في مشروع الموازنة يتراوح بين 35-40 دولارا”.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.



ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

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