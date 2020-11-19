2020/11/19 | 20:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تشديد إجراءات الإغلاق وسط تزايد إصابات الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع مخاوف تشديد إجراءات الإغلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع مخاوف تشديد إجراءات الإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).