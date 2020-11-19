العراق يوضح ضوابط عمليات التبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

2020/11/19 | 20:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عمر عدنان الوائلي، رئيس المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، أن هناك اتفاقا عراقيا- سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي.وقال الوائلي، في حديث للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء …

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