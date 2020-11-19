المنافذ تبين تفاصيل الاتفاق العراقي السعودي في منفذ عرعر

2020/11/19 | 20:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح رئيس المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، الخميس، تفاصيل الاتفاق العراقي السعودي في منفذ عرعر الحدودي، مؤكدا انه سيكون رافدا أساسيا للاقتصاد خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك في تصريح للوائلي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، بين فيها إن "اتفاقا عراقيا سعوديا بأن تكون عملية التبادل التجاري في ساحة التبادل الموجودة في الجانب العراقي، أي أن العجلات السعودية لاتدخل الى العراق وكذلك العجلة العراقية لاتدخل الى السعودية وانما يكون التبادل داخل الساحة".

وأضاف، ان "الأيام المقبلة سيكون المنفذ رافدا أساسيا للاقتصاد"، مشيرا إلى انه "تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والداوئر العاملة والموظفون متواجدون منذ شهرين، فضلا عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء".

وتابع الوائلي، أن "المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار السنة"، موضحا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية بهدف تدقيق الأوراق والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام".

وأشار رئيس المنافذ، إلى ان "رئيس الوزراء، أبدى اهتماما كبيرا لإعمار باقي المنافذ من الناحية التجارية والسياحية".

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