2020/11/19 | 20:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطعم عراقي يسخر التكنولوجيا لخدمة زبائنه عن بعد... فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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