رئاسة الجمهورية تؤكد عدم اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الاقتراض

2020/11/19 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / أكدت رئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس برهم صالح لم يعترض على قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان قبل ايام.وذكرت الرئاسة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، "تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان رئيس الجمهورية قد اعترض على قانون الاقتراض ونود ان نوضح ان الرئيس لم يعترض على مشروع القانون".وأضاف البيان أن "القانون تم العمل بموجبه منذ صدوره من البرلمان وتم توزيع الرواتب الى دوائر الدولة بناءً على صدور القانون".وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أكد، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين او الاعتراض عليها واعادتها الى البرلمان./انتهى8

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