صندوق النقد الدولي: إنتعاش الإقتصاد العالمي لا يزال صعباً

2020/11/19 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 كورونا في كثير من الدول.وأوضحت في مدونة نشرت قبل قمة العشرين "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".في هذا الإطار، ناشدت جورجييفا دول مجموعة العشرين بذل "جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات"./انتهى8

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