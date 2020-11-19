2020/11/19 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الخميس 19/11/2020 في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل القنصل البولندي في الاقليم دومينيك موشيال.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور، اهم واخر التطورات السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتطرقا الى الانتخابات المقبلة في العراق، واكدا ضرورة ان يكون للامم المتحدة دور بارز في مراقبة الانتخابات وتحقيق النزاهتها والشفافية فيها.

كما وشدد الجانبان على ضرورة ابعاد مستحقات وراتب موظفي الاقليم عن الصراعات والمشاكل السياسية بين بغداد واربيل وان تكون خط احمراً امام اية قرارات تصدر.

بعدها تطرق الجانبان الى السبل الكفيلة بتمتين وتطوير العلاقات بين الكورد وبولندا، والحفاظ على تلك العلاقات بما يضمن مصالح الجانبين.

PUKmedia أربيل‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني وبولندا: ابعاد رواتب موظفي الاقليم عن الصراعات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني وبولندا: ابعاد رواتب موظفي الاقليم عن الصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).