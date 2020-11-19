الهجرة والصحة تناقشان علاج النازحين المصابين بأمراض مستعصية

2020/11/19 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بوزير الصحة الاتحادي حسن التميمي اليوم الخميس ، وبحثت معه الوضع الصحي للنازحين والتحديات التي تواجههم في ظل استمرار جائحة كورونا .

وطرحت جابرو بحسب بيان للوزارة تسلم PUKmedia نسخة منه، "المشكلات الصحية التي يتعرض لها النازحون في المخيمات سيما الحالات المستعصية والتي تحتاج الى العلاج خارج البلاد".

وبينت، ان "تلك الحالات الحرجة وخاصة بين النساء والاطفال واصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة قسم كبير منها غير متوفرة إمكانية علاجهم في الداخل".

واتفق الطرفان، بحسب البيان، على تشكيل لجنة بين الوزارتين للقيام بزيارات ميدانية للمخيمات لتقييم الوضع الصحي للنازحين.

واوضحت وزيرة الهجرة، خلال البيان، انه " تم تخصيص نسبة من المشمولين بالعلاج خارج البلاد للنازحين خصوصا ممن يتخذون المخيمات سكنا لهم ولديهم حالات مرضية حرجة جدا، الى جانب الاسراع بتقديم العلاج للمرضى في داخل العراق".

كما تم الاتفاق، حسب البيان، على استقدام فرق طبية وتخصيص ملاكات من وزارة الصحة لإجراء متابعة دورية للنازحين وخاصة النساء غير القادرات على الخروج من المخيمات مع توفير كافة المستلزمات الطبية والادوية.

من جانبه اثنى وزير الصحة حسن التميمي،حسب بيان وزارة الهجرة، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في اغلاق المخيمات واعادة النازحين بشكل طوعي، مبديا استعداد وزارته لتقديم كافة المساعدات والخدمات الطبية للنازحين ، ووجه الوزير الفرق الطبية بأجراء مسوحات (كوفيد19) للنازحين المتبقين في المخيمات قبيل عودتهم الى مناطقهم .

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة‌

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