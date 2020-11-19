الدستورية النيابية تعلن اتفاق الأغلبية: القائمة الفائزة تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر

2020/11/19 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أعلنت اللجنة الدستورية، اليوم الخميس، أن الأغلبية متفقة على أن القائمة الفائزة تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر.

وقال النائب يونادم كنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها"، مبينا أن "خلافات سياسية بين بغداد واربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد واربيل ".

واوضح، ان "نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات"، لافتا الى ان "هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خوفا من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم".

واشار الى ان "المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر".

وفيما يخص الصلاحيات والسلطة وتقاسم الثروة أفاد كنا، ان الدستور أوجب أن يكون النفط ملكا للشعب، إلا أن الحقول المكتشفة حاليا، ولاحقا هذه موضوع الخلاف بين الأقاليم وبغداد ولم تحسم بعد".

وتابع ان "التصويت على الدستور سيكون وفق المادة 142 حاليا، وفي حال لم يمر فالعودة الى المادة 126"

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