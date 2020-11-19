برلماني عن دولة القانون: ’الزعيم’ المالكي لم يوجه بشيء حول إقالة الحلبوسي

2020/11/19 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعد النائب صادق مدلول السلطاني عن دولة القانون، الخميس، إمكانية إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكد أن رئيس الائتلاف نوري المالكي لم يوجه بالعمل ضد الحلبوسي.



وعلق السلطاني خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل هشام علي، وتابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2020)، على التسجيل المسرب للنائب علي الصجري، حول التحركات لإقالة الحلبوسي، قائلا: "من يؤكد صحة التسجيل"، متابعا: "أستبعد أن يتحدث المالكي بهذه الطريقة".

وأوضح السلطاني، أنه "في حال حصول اجماع بين الشيعة أو كتل سياسية أخرى قد لا يعارض المالكي"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية وبالرغم من عدم مشاركتنا فيها، لكن لم نعمل ضدها بل دعمناها تنفيذا لتوجيهات نوري المالكي".

ونفى السلطان" صدور أي توجيه من الزعيم المالكي، بشأن إقالة الحلبوسي، وقد تكون هناك أحاديث جانبية من بعض النواب، لكن لم يصدر شيء رسمي من دولة القانون".

وأكد السلطاني، "عدم وجود إجماع شيعي على إقالة الحلبوسي، ولا نية للعمل ضد رئاسة البرلمان كونها من حصة السنة، لا سيما وأن الطرف الأخير لم يتدخل في اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب استقالة عادل عبدالمهدي".

واستبعد السلطاني، "إمكانية إقالة الحلبوسي في ظل الخلافات الحاصلة".

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